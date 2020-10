Jtv accusa: “Dicono che il Napoli abbia ricevuto uno schiaffo dal giudice, ma non è affatto così…”

Paolo Rossi di Jtv (canale tematico della Juventus) ha commentato le reazioni dei giornali dopo il 3-0 a tavolino assegnato dal Giudice sportivo in favore della Juventus. Le sue parole sono, ovviamente, a sostegno dell’operato della corte federale. Il pensiero è affidato a twitter ed è ripreso dalla nostra redazione:

“Leggere i giornali è istruttivo oggi sull’idea di giustizia che c’è in Italia. Il #Napoli non rispetta le regole? Si parla di “stangata”, “schiaffo” ricevuto, ecc. In realtà la vera botta l’hanno presa tutti quelli che avevano scritto come certa una diversa soluzione #JuveNapoli”, queste le parole del collega di Jtv.

