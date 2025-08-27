mercoledì, 27 Agosto , 25

Lazio, ecco il nuovo canale WhatsApp: l’annuncio del club

(Adnkronos) - La Lazio sbarca su WhatsApp. Il...

Bellucci: “Un sogno la sfida contro Alcaraz agli Us Open”

(Adnkronos) - Mattia Bellucci risponde all’Adnkronos da New...

Si finge morto per andare dall’amante all’estero, condannato a 3 mesi

(Adnkronos) - Ryan Borgwardt, un uomo di 45...

Stash negativo al covid: “Oggi mi sento benissimo, si torna in tour”

(Adnkronos) - Sono migliorate le condizioni di salute...
julia-roberts-arriva-a-venezia-con-un-look-simpaticissimo-che-omaggia-guadagnino
Julia Roberts arriva a Venezia con un look simpaticissimo che omaggia Guadagnino

Julia Roberts arriva a Venezia con un look simpaticissimo che omaggia Guadagnino

DALL'ITALIA E DAL MONDOJulia Roberts arriva a Venezia con un look simpaticissimo che omaggia Guadagnino
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – È la prima volta che Julia Roberts partecipa alla Mostra del cinema di Venezia e il suo arrivo non poteva essere più memorabile. L’amata attrice di ‘Pretty Woman’ ha scelto di indossare un cardigan da cui è difficile distogliere lo sguardo: lo sfondo bianco, ma sopra c’è stampato il volto di Luca Guadagnino che si ripete per decine di volte. Un simpatico omaggio al regista italiano che l’ha diretta in ‘After the Hunt – Dopo la caccia’, il dramma psicologico che presenta Fuori Concorso al Lido.  

Il film segna l’incontro tra una delle attrici più amate al mondo e uno dei registi italiani più acclamati sulla scena internazionale. In ‘After the Hunt’, Julia Roberts veste i panni di Alma Olsson, stimata docente di filosofia all’Università di Yale, la cui esistenza viene sconvolta quando un collega e vecchio amico, Henrik (Andrew Garfield), viene accusato di molestie sessuali da Maggie (Ayo Edebiri), una delle sue studentesse più brillanti. Alma si ritrova così costretta a riesaminare non solo il presente, ma anche alcune dolorose scelte del passato, mentre un trauma personale minaccia di riaffiorare. Il film, girato interamente in 35 mm da Malik Hassan Sayeed, è la prima sceneggiatura firmata dall’attrice e sceneggiatrice Nora Garrett e segna un nuovo capitolo nella carriera di Guadagnino, qui in veste di regista e co-produttore. 

 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.