julian-assange-sorridente-e-felice-nella-prima-foto-di-famiglia

ROMA – Grandi sorrisi e abbracci in riva al mare. La famiglia di Julian Assange è riunita e felice. A testimoniarlo è una nuova foto pubblicata dalla moglie del fondatore di WikiLeaks, Stella, in cui il 52enne appare felice insieme alla donna e ai due figli.

“Family photo. #AssangeFree”, si legge nel post. Già a inizio mese, Stella aveva pubblicato una foto insieme al marito per festeggiare la fine del suo calvario: i 5 anni di detenzione nel carcere di massima sicurezza a Belmarsh, in Inghilterra. Punta dell’iceberg di una battaglia legale durata 14 anni.

A fine giugno, così, Assange è tornato in Australia, dopo che il tribunale federale di Saipan, isola statunitense del Pacifico, ha accettato il patteggiamento con la dichiarazione di colpevolezza che gli ha permesso di arrivare ad un accordo di cinque anni di detenzione, quelli già scontati.

Il reato contestato è quello relativo al suo presunto ruolo in una delle più grandi violazioni di materiale riservato da parte del governo statunitense dopo che il suo sito web di denuncia aveva pubblicato documenti relativi alle guerre statunitensi in Iraq e Afghanistan. Con la dichiarazione di colpevolezza avrebbe dovuto scontare 64 mesi di carcere compensati, però, con quelli già trascorsi in prigione.

“Julian- ha detto la moglie al suo rilascio- ha bisogno di tempo per riprendersi. Per abituarsi alla libertà. E voglio che Julian abbia quello spazio per riscoprire la libertà, lentamente”. Assange ora è un uomo libero e ora si gode il tempo perso insieme alla sua famiglia.

