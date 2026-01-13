martedì, 13 Gennaio , 26

Sinner in campo al ‘Million Dollar 1 Point Slam’: orario e dove vederlo in tv

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna protagonista. Il tennista...

Topolino torna a parlare in dialetto, Bertani: “Così si ride ancora di più”

(Adnkronos) - È stato talmente esilarante leggere nel...

Crans-Montana, Tajani: “Poche volte nella mia vita ho percepito un dolore così straziante”

(Adnkronos) - "La notte di Capodanno, si è...

Roma-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Esordio in Coppa Italia per la...
julio-iglesias-accusato-di-violenza-sessuale-da-due-sue-ex-dipendenti
Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due sue ex dipendenti

Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due sue ex dipendenti

DALL'ITALIA E DAL MONDOJulio Iglesias accusato di violenza sessuale da due sue ex dipendenti
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Due donne accusano il cantante Julio Iglesias di averle aggredite sessualmente mentre lavoravano per lui come dipendenti interne nelle sue ville ai Caraibi. La pesante accusa arriva da una lunga inchiesta pubblicata dal quotidiano spagnolo elDiario.es, condotta in collaborazione con Univision Noticias, basata sulle testimonianze di una collaboratrice domestica e di una fisioterapista.  

Secondo quanto riportato, le due donne affermano di aver lavorato per l’artista spagnolo, oggi 82enne, nel 2021 in un “clima di controllo, molestie e terrore” nelle sue residenze nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas. 

Una collaboratrice domestica, identificata con il nome fittizio di Rebeca per proteggerne l’identità, sostiene di essere stata costretta ad avere incontri sessuali con Julio Iglesias e di aver subito oltre che rapporti completi anche vessazioni fisiche e verbali. All’epoca dei fatti, nel 2021, la ragazza aveva 22 anni, mentre il cantante ne aveva 77. “Mi mandava a chiamare nella sua stanza molte volte alla fine della giornata lavorativa”, ha raccontato Rebeca nell’intervista a elDiario.es e Univision Noticias. Questi incontri, secondo quanto riferito dalla donna, avvenivano quasi sempre con la presenza e la partecipazione di un’altra dipendente che ricopriva una posizione gerarchicamente superiore. 

Un’altra ex dipendente intervistata dalla testata spagnola, una fisioterapista identificata con il nome fittizio di Laura, racconta di essere stata baciata dal cantante contro la sua volontà. L’inchiesta è il frutto di tre anni di lavoro di elDiario.es e Univision Noticias che hanno provato anche a contattare sia Julio Iglesias che il suo avvocato, senza tuttavia ottenere alcuna risposta alle loro domande. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.