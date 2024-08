julio-velasco,-la-leggenda-che-non-si-prende-troppo-sul-serio

Il ct del volley femminile: fiducia, ma basta obbligo di vincere

Parigi, 2 ago. (askanews) – “Quello di cui abbiamo bisogno è che la motivazione non diventi ansia. L’obbligo di vincere è una brutta bestia, io vorrei evitare che ci si creda in obbligo di vincere; la fiducia sì, la fiducia è importante. L’ho detto alle ragazze, e l’ho dimostrato con delle cose concrete: ho organizzato le vacanze dopo le finale, che se poi non ci arriviamo è un casino, perché ho prenotato gli alberghi, e non posso dire vengo in vacanza una settimana prima. E la seconda cosa è che la mia famiglia viene qui a partire dai quarti di finale. Più fiducia di così…”. Julio Velasco, ct della nazionale azzurra di pallavolo femminile, parla in modo diretto, avvolgente. È una leggenda del volley e probabilmente lo sa, ma non sembra pensarci; ha le sue certezze, ma è molto bravo nel raccontarle con la giusta distanza. Lo abbiamo incontrato dopo la partita vinta dall’Italia 3-0 con l’Olanda, che è valsa la qualificazione matematica delle azzurre ai quarti dei Giochi olimpici.

La fiducia si diceva, quella per Velasco non deve mai mancare. “Però sappiamo che in una partita secca può succedere di tutto e che noi non andremo a giocare con l’obbligo di vincere, ma con il sogno di vincere per passare al semifinale. Vediamo se ci riusciamo. In Italia sembra che si debba sempre e solo vincere, perché siamo il popolo scelto”.

Un altro concetto su cui il ct insiste con la squadra è quello di restare sempre concentrate sul “qui e ora”, come ha ricordato ai cronisti anche una sorridente Myriam Sylla, una delle stelle dalla nazionale. “Io – ha aggiunto Velasco – insisto molto sul fatto che pensare a quello che è successo prima, non solo la partita prima, ma anche il punto prima, è sbagliato. Ci sono spiegazioni scientifiche e se io mi fisso su una cosa che ho fatto prima, un errore, a cosa serve adesso? Ne parliamo dopo, nel time out, ma non dobbiamo nemmeno pensare al dopo. Quello non è ora. Dobbiamo restare nel momento. Quando uno sbaglia se sta a pensare che ha sbagliato, se lo porta sulle spalle l’errore, l’errore bisogna eliminarlo immediatamente in questo sport, perché non è come nel calcio o nel basket che se sbagli un’azione non fai punto: noi invece ogni volta che facciamo un errore è un punto per loro. È un gioco molto difficile”.

Julio Velasco parla, racconta, anche della scelta di lasciare fuori per quasi tutta la partita Paola Egonu: “Aveva la pressione bassa, non stava bene, era uno straccio. Siamo una squadra, se una non sta bene non deve giocare per forza”, ma alla domanda se ha condiviso con la giocatrice la decisione, la risposta è secca: “No, non condivido mai le mie decisioni con le ragazze”. Punto. E sulla presenza della presidente del Consiglio nell’Arena parigina per sostenere la squadra, dopo avere ammesso, così come le giocatrici, che non sapeva della presenza di Giorgia Meloni: “Sono felice che la pallavolo abbia l’attenzione di tutti, delle persone importanti del governo, della cultura, delle istituzioni e ancora di più. Perché dove andiamo a chiedere i soldi per fare qualche torneo? No, scherzo. Prima c’è stato il Presidente Mattarella, ora il presidente del Consiglio, non è male, ripeto, per la pallavolo è molto importante”. Così come è importante che un personaggio come Julio Velasco, capace di essere autorevole senza voler sembrare “saggio”, sia tornato al centro del movimento italiano. Con il suo stile che è consapevole della storia, dei successi e delle aspettative, ma sa anche non prendersi troppo sul serio. (Leonardo Merlini)