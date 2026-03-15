julius-meinl-lancia-la-seconda-edizione-della-barista-cup:-17-paesi-in-gara

Milano, 15 mar. (askanews) – Julius Meinl lancia la seconda edizione della Barista cup, il concorso internazionale dedicato ai baristi che ogni giorno servono il caffè Julius Meinl nei propri locali

La competizione nasce per promuovere la formazione, valorizzare le competenze professionali e creare momenti di incontro tra i concorrenti e locali clienti Julius Meinl, consolidando una community internazionale di maestri della caffetteria.

Quest’anno la competizione si amplia a 17 Paesi partecipanti, cinque in più rispetto al 2024. I concorrenti si sfideranno in tre categorie, valutate da una giuria di esperti secondo gli standard della Specialty coffee association: espresso, cappuccino e signature drink.

“Da oltre 160 anni Julius Meinl si impegna a condividere nel mondo la cultura del caffè viennese. Dopo la passione e il talento emersi nella prima edizione della Barista Cup, siamo entusiasti di annunciare la seconda edizione che valorizza la professionalità dei baristi e rafforza il legame con i nostri partner nel mondo”, afferma Christina Meinl, quinta generazione della famiglia Meinl.

I baristi interessati potranno candidarsi fino al 5 aprile 2026, compilando il form online e caricando un video di latte art sul sito ufficiale della competizione. Dalle candidature verranno selezionati 10 finalisti, che si contenderanno il titolo di Campione Nazionale nella finale italiana prevista a maggio. Il vincitore accederà alla finale internazionale, in programma il 4 settembre 2026 a Vienna, città natale di Julius Meinl e simbolo della storica tradizione delle caffetterie viennesi.

Durante la Finale Internazionale di Vienna, oltre al titolo di Vincitore Globale, saranno premiati anche i vincitori di ciascuna categoria. Tutti i campioni, sia globali che di categoria, avranno l’opportunità di partecipare a un viaggio in una piantagione d’origine del caffè, per conoscere da vicino il lavoro dei produttori e approfondire tematiche legate alla sostenibilità e alla filiera del caffè.