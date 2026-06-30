‘jurassic-world:-the-experience’-apre-a-sesto-san-giovanni,-prima-tappa-italiana-del-parco-dei-dinosauri

ROMA – Per la prima volta ‘Jurassic World: The Experience’ arriva in Italia. Da oggi MilanoSesto, a Sesto San Giovanni, ospita il percorso immersivo che permette ai visitatori di camminare tra dinosauri animatronici a grandezza naturale, attraversando le ambientazioni ispirate alla celebre saga cinematografica.

UN VIAGGIO TRA I DINOSAURI

Il percorso inizia con l’imbarco su un traghetto diretto alla fittizia Isola Nublar. Superati gli iconici cancelli del parco, i visitatori attraversano laboratori, recinti e aree di osservazione, dove incontrano le creature della saga: dal Brachiosaurus al Velociraptor Blue, fino al Tyrannosaurus rex. È prevista anche la possibilità di interagire con esemplari più piccoli, tra cui Bumpy, personaggio della serie animata Jurassic World: Nuove avventure.

DA MELBOURNE A MILANO

L’esperienza ha debuttato a Melbourne, in Australia, nel 2016. Da allora ha toccato decine di città nel mondo, superando gli otto milioni di visitatori complessivi. La tappa di Sesto San Giovanni segna l’arrivo del format in Italia, dove sarà l’unica sede nazionale.

BIGLIETTI, PREZZI E COME ARRIVARE

Nei giorni feriali, fino allo slot delle 12:30 di mercoledì, giovedì e venerdì, il biglietto intero costa 23 euro più prevendita, mentre l’ingresso VIP è di 31 euro più prevendita. Nel weekend e nei festivi i prezzi salgono a 30 euro per l’intero e 38 euro per il VIP. Sono previsti pacchetti famiglia per gruppi da due a quattro persone, con almeno un adulto e un bambino tra i 3 e i 13 anni: 18 euro nei giorni feriali (26 per il VIP) e 25 euro nel weekend (34 per il VIP). Restano valide le riduzioni per under 17, studenti, persone con disabilità e gruppi organizzati; i bambini sotto i tre anni entrano gratuitamente. Il percorso è inoltre accessibile a persone con mobilità ridotta e a chi si muove in sedia a rotelle.La sede di MilanoSesto è facilmente raggiungibile con la linea rossa della metropolitana, la M1. Durante la visita sono ammessi foto e video, a patto di rinunciare a flash e attrezzature professionali. Potete trovare tutte le informazioni sul parco tematico a questo link: https://jurassicworldexperience.com/it/.

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