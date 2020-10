Juric insultato reagisce male! Poi è show in conferenza: “Potevamo fare meglio contro questa Juve”

Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato nella consueta conferenza stampa postgara. Queste le sue parole raccolte dalla nostra redazione:

“Ero molto nervoso a fine partita, ho ricevuto un insulto e ho reagito. Sono un uomo di sport e capita che in situazioni del genere tu possa reagire in modo impulsivo. Se sono soddisfatto del risultato? La verità è che potevamo fare ancora più male alla Juventus. Ecco perché dico che l’anno scorso abbiamo vissuto giornate ancora più belle di questa. C’è capitato di dominare le partite, oggi non è andata così… ma va bene uguale. Ora faccio i complimenti ai miei ragazzi anche perché in campo c’erano parecchi giovani. Va bene così. La Juventus è in fase di costruzione. Credo che sia normale che fatichi un po’, c’è un nuovo allenatore”.