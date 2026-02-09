lunedì, 9 Febbraio , 26

Fabrizio Corona, il giudice: “Non rispetta divieto su Signorini, l’ho denunciato al pm”

(Adnkronos) - Il giudice del Tribunale civile di...

Sondaggio politico, calano tutti i big e Vannacci oltre il 3%

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala, frenano anche il...

Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata

(Adnkronos) - Dopo lo sprint iniziale, oggi prima...

Pompeo: “O crediamo in noi stessi o diventeremo vassalli di Pechino”

(Adnkronos) - L’Occidente è davanti a una sfida...
jutta-leerdam,-oro-e-record-olimpico-a-milano-cortina.-il-fidanzato-jake-paul-piange-in-tribuna
Jutta Leerdam, oro e record olimpico a Milano Cortina. Il fidanzato Jake Paul piange in tribuna

Jutta Leerdam, oro e record olimpico a Milano Cortina. Il fidanzato Jake Paul piange in tribuna

DALL'ITALIA E DAL MONDOJutta Leerdam, oro e record olimpico a Milano Cortina. Il fidanzato Jake Paul piange in tribuna
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jutta Leerdam non sbaglia. E alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si prende una medaglia d’oro con record olimpico nei 1000 metri, allo Speed Skating Stadium di Milano: il tempo mostruoso di 1’12″31 vale per lei il gradino più alto del podio davanti alla compagna di squadra Femke Kok e alla giapponese Miho Takagi.  

La campionessa olandese, che negli ultimi giorni ha fatto discutere per alcuni eccessi (a cominciare da uno stile di vita olimpico ‘da milionaria’, a detta di alcune compagne di squadra) era già famosissima prima dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Merito dei milioni di follower sui social conquistati anche grazie all’aiuto del fidanzato, il pugile-youtuber Jake Paul.  

Leerdam è scesa in pista nell’ultima coppia della startlist, vincendo il primo titolo olimpico della carriera al termine di una gara da favola. Il momento ha fatto commuovere tutta la sua famiglia presente in tribuna e anche il compagno Jake Paul, in lacrime per una vittoria sensazionale. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.