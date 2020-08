Juve, 5 motivi per sperare nel passaggio di turno in Champions League anche senza Dybala

A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto la Juventus venerdì sera nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione dovrà fare a meno di Paulo Dybala: il numero 10 argentino, che in questo finale di stagione si è dimostrato di gran lunga il giocatore più in forma tra le fila bianconere, difficilmente riuscirà a recuperare in tempo dall’infortunio muscolare alla coscia rimediato il weekend scorso. Nonostante la sua assenza però la Vecchia Signora può comunque sperare nel… continua a leggere sul sito di riferimento