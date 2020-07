Juve, affare fatto per l’arrivo del ‘nuovo Varane’: costi e dettagli del colpo bianconero

Colpo in prospettiva per la Juventus. Manca solo l’ufficialità ma ormai l’affare è praticamente concluso. La Vecchia Signora ha appena acquistato Felix Nzouango Bikien, difensore classe 2003 proveniente dall’Amiens. Secondo ilbianconero.com, si attende solo l’ufficialità per l’arrivo a Torino del ‘nuovo Varane’. Il difensore è un prospetto molto interessante. Si parla addirittura di cifre, intorno ai 3 milioni di euro, nonché di paragoni eccellenti: c’è chi nel seguirlo ha rivisto il profilo… continua a leggere sul sito di riferimento