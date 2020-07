Juve, aria tesa: confronto alla Continassa. Presenti anche Paratici e Nedved: le ultime

La Juventus non incassava 9 gol in 3 partite dagli anni ’60. Szczesny ha compiuto 7 parate contro il Sassuolo: a un portiere della Juve non accadeva dal 2017! Tre giornate senza vincere è quasi un unicum in questi anni, non accadeva da tre anni a questa parte. L’aria è tesa in casa Juventus dopo il 3-3 con il Sassuolo e dopo la corsa Scudetto un po’ più aperta, virtualmente riaperta. L’Inter si è rifatta sotto ed è a -6, a 5 giornate dal termine. La Juve deve conquistare 9 punti per avere la… continua a leggere sul sito di riferimento