Juve, Bernardeschi è sul mercato: ancora possibile lo scambio con Milik

Nonostante l’addio di Sarri, una strategia di mercato completamente diversa ed un nuovo allenatore, sembra ancora viva la pista che porterebbe Arkadiusz Milik dal Napoli alla Juventus. Il polacco lascerà la squadra azzurra, l’arrivo di Osimhen chiuderà ogni spazio davanti e quindi sarebbe inutile passare un’intera stagione in panchina. Coincidenza, la Juventus ha messo sul mercato Federico Bernardeschi, calciatore molto apprezzato da Aurelio De Laurentiis e che potrebbe finire nella trattativa per Milik.

POSSIBILE LO SCAMBIO BERNARDESCHI-MILIK

Secondo il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, il giocatore bianconero sarebbe finito sul mercato, sia per favorire cessioni sia per qualche scambio interessante. Stesso destino per Douglas Costa, forse anche più appetibile dell’italiano. Questo quanto detto da Pedullà sul suo sito: “Dopo le valutazioni fatte dalla Juventus, sia Bernardeschi che Douglas Costa sono finiti sul mercato. Nella dirigenza c’è molta delusione per il rendimento dei due esterni, che negli ultimi due anni non sono mai riusciti a rispettare le aspettative. Dati i 90 milioni spesi per entrambi la Juventus con uno scambio o una cessione vorrebbe rientrarci leggermente in chiave bilancio.

Se ci saranno offerte congrue ad una eventuale valutazione, allora verranno prese in considerazione. Scambi convenienti oppure direttamente una proposta cash, lo vedremo. Ma per entrambi la Juve ascolterà offerte”.

