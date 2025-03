Juve cambia allenatore, Motta verso esonero e c’è Tudor

(Adnkronos) – La Juventus dice addio a Thiago Motta, ecco Igor Tudor. I bianconeri si apprestano a formalizzare l’esonero dell’allenatore italobrasiliano ingaggiato all’inizio della stagione.

Al suo posto, arriva il tecnico croato: Tudor, secondo le ultime news che filtrano, guiderà la Juve nelle ultime 9 giornate di campionato e cercherà di acciuffare il quarto posto, utile per la qualificazione alla prossima Champions League. In caso di piazzamento ‘top’, Tudor potrebbe guadagnarsi la conferma sulla panchina della Vecchia Signora: ad oggi, l’allenatore croato si presenta come un traghettatore e non dovrebbe guidare i bianconeri nel Mondiale per club in programma da giugno negli Stati Uniti.

Tudor è diventato l’opzione numero 1 dopo le voci che hanno accostato Roberto Mancini alla Juventus. L’ex ct della Nazionale, attualmente libero dopo la fine del rapporto con l’Arabia Saudita, potrebbe diventare un nome spendibile per la prossima stagione. La scelta dell’allenatore per il 2025-2026 è ancora tutta da definire, visto che il fallimento del progetto legato a Motta mette in discussione anche le scelte di Cristiano Giuntoli, il dirigente che ha affidato la panchina all’ex tecnico del Bologna dopo la fine dell’era legata a Massimiliano Allegri.