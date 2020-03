Juve, caos coronavirus: i quattro “fuggitivi” dovranno tornare in quarantena

In casa Juventus​ sta tenendo banco ancora di più l’emergenza coronavirus, visti gli ultimi sviluppi. Non solo il primo calciatore di Serie A colpito da Covid-19 Daniele Rugani (e poi anche Blaise Matuidi), ma anche la questione “fuggitivi”, salita alla ribalta nelle ultime ore. Sì, perchè ad aver lasciato Torino e l’Italia non è stato solo ​Cristiano Ronaldo. Il portoghese è tornato a Madeira per primo, seguito poi a ruota da altri tre compagni. Una “fuga” che non è passata inosservata agli… continua a leggere sul sito di riferimento