Juve, c’è il piano per il #Pogback: Paratici pronto a sacrificare tre big per arrivare a Pogba

Il piano per il #Pogback è in atto. L’hashtag che impazza tra i tifosi della Juventus è sempre lo stesso e anche Fabio Paratici lo sta usando. Il direttore sportivo della Juve, secondo La Gazzetta dello Sport, è a lavoro per il ritorno del Polpo. Juventus v AS Roma – Italian Coppa Italia Paratici ha detto anche che sarà un’estate di scambi, e proprio su questo sta lavorando per cercare di riportare a Torino il figliol prodigo. Maurizio Sarri è disposto anche a privarsi di un suo pupillo pur di… continua a leggere sul sito di riferimento