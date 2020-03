Juve, che succede con Douglas Costa? La verità sul suo futuro in bianconero

​​Douglas Costa è una sorta di oggetto misterioso. Nessuno mette in dubbio le sue qualità e il suo talento, le sue doti tecniche sono sotto gli occhi di tutti. I dubbi sul giocatore della ​Juventus sono legati principalmente alla condizione fisica. Il giocatore infatti ha passato tanti giorni, troppi, in infermeria e non sui campi di calcio. Lo sfortunato giocatore poteva essere una delle armi della Juventus e invece molto spesso ha ‘tradito’ i bianconeri. Cosa accadrà nel futuro? La Juve lo… continua a leggere sul sito di riferimento