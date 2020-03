Juve, Chiellini: “Stop forzato per me è un aiuto. Vi racconto come sto trascorrendo l’isolamento”

Il momento non è dei migliori, per tutti. Prova a guardare il risvolto positivo anche quando questo pare non esistere, ​Giorgio Chiellini. “Che ci posso fare, sono fatto così – ha provato a sorridere il capitano della ​Juventus nel corso dell’iniziativa “Webathon x il Piemonte”, maratona social cui ha preso parte per sostenere gli ospedali del territorio -. Cerco di non andare mai in ansia, anche se mia moglie mi rimprovera di non comprendere la gravità di alcune situazioni. Saggezza? No,… continua a leggere sul sito di riferimento