Juve, con Kulusevski cambiano i piani per l’attacco: due calciatori a rischio cessione

La Juventus ha già investito 44 milioni di euro per Dejan Kulusevski, una delle rivelazioni della stagione italiana. Il giocatore arriverà a Torino a fine stagione, Maurizio Sarri lo attende. Il giocatore si sta allenando in Svezia e il suo arrivo a Torino potrebbe cambiare le gerarchie in attacco. Stefano Sem, agente di Dejan Kulusevski, parla a Radio Sportiva del neo acquisto della Juventus: “Questa del Coronavirus è una cosa nuova, è tornato in Svezia da 3-4 settimane dopo la quarantena in… continua a leggere sul sito di riferimento