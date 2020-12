Juve corsara a Barcellona, Bonucci gonfia il petto: “Abbiamo fatto l’ennesima impresa!”

Com’è noto, la Juventus ha vinto per 3 a 0 sul campo del Barcellona. Un risultato storico per la compagine bianconera. Leonardo Bonucci, difensore della Vecchia Signora, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel post partita. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Abbiamo fatto un’altra impresa. Siamo venuti qui a Barcellona, ne abbiamo fatti tre senza subire gol. Come vogliamo chiamarla se non impresa? Tutto questo – prosegue Bonucci – è merito di un gruppo che è in netta e costante crescita. Stasera, proprio come ho detto ieri, abbiamo giocato con il cuore. Sono questi i valori che ho visto in campo per tutta la partita. Il primo posto ci dà grande autostima per il futuro.