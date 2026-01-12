lunedì, 12 Gennaio , 26

Dieta per il cervello, bocciate carne e bevande zuccherate: lo studio

(Adnkronos) - Quando si parla di alimentazione e...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 12 gennaio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Scomparsa da Anguillara, si cerca la 41enne Federica Torzullo: aperta un’inchiesta

(Adnkronos) - Sono in corso le ricerche di...

Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: “Sarà Laura Pausini a co-condurre il festival”

(Adnkronos) - Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo...
Juve-Cremonese, rigore dato e poi revocato ai grigiorossi con Nicola espulso. Cos’è successo

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Subito un episodio arbitrale in Juventus-Cremonese. Al minuto 26 della sfida dello Stadium, sul punteggio di 2-0 per i bianconeri, l’arbitro Feliciani assegna un calcio di rigore ai grigiorossi per un fallo in area di Locatelli su Johnsen. I bianconeri protestano, poi il direttore di gara viene richiamato al Var e va a rivedere l’episodio al monitor. In seguito alla on field review, decide per la revoca del penalty. Si resta dunque sul 2-0 per la squadra di Spalletti, ma il tecnico grigiorosso Davide Nicola non ci sta e protesta in maniera veemente. Il comportamento costa all’allenatore prima l’ammonizione, poi l’espulsione. Con polemiche che accompagneranno probabilmente anche il post-partita.  

Pochi minuti dopo, un rigore alla Juventus per fallo di mano di Baschirotto sulla conclusione di Thuram. Yildiz colpisce il palo dopo la deviazione di Audero e poi trova il tris sulla ribattuta.  

