Juve, Cristiano Ronaldo e il richiamo del Real: il punto sulla suggestione dalla Spagna

Restare in bianconero o tornare al Real Madrid? Questo il dilemma associato di frequente a ​Cristiano Ronaldo, stella della ​Juve il cui futuro viene talvolta messo in discussione. In Spagna si parla spesso della nostalgia di CR7 per la Liga e per la Spagna, l’ipotesi di un ritorno non sembra del tutto campata in aria, spiega il Corriere dello Sport, ma c’è prima una condizione da rispettare. In sostanza il piano bianconero, fin dall’arrivo del portoghese, era quello di puntarci per tre… continua a leggere sul sito di riferimento