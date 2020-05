Juve, Cristiano Ronaldo ha voglia di ripartire: tra quarantena e allenamenti in casa. CR7 è al top

Cristiano Ronaldo è tornato in Italia ormai da qualche giorno, per la precisione lo scorso 4 maggio. Il giocatore portoghese, accompagnato dalla sua famiglia, sta osservando i 14 giorni di isolamento imposti dalla normativa italiana. Stando a quanto riferito da Goal.com, il giocatore riprenderà ad allenarsi alla Continassa tra una settimana. Nel frattempo, sta lavorando per mantenere la forma. Ha lavorato anche in quarantena, in costante contatto con la Juventus. View this post on Instagram… continua a leggere sul sito di riferimento