Juve, Cristiano Ronaldo in panchina nell’amichevole in Corea: due tifosi risarciti

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus della Serie A! Quest’estate la ​Juventus ha disputato una tournée in Asia. I bianconeri hanno giocato le amichevoli per la International Champions Cup e non solo. In estate la Juve ha sfidato anche una selezione di K League, pareggiando per 3-3. C’era grande attesa ovviamente per lui, ​Cristiano Ronaldo. Il giocatore portoghese però non scese in campo per un problemino fisico,… continua a leggere sul sito di riferimento