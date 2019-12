Juve, critiche a Paratici per il mercato. E c’è chi lo accusa per multa: “E’ come Moggi”

​La ​Juventus ha perso la Supercoppa Italiana e in tanti sono finiti nel vortice delle critiche. Tante le critiche rivolte a Maurizio Sarri, allenatore dei bianconeri, ma anche tante le critiche rivolte a Fabio Paratici, deus ex machina della Juve. Alcuni tifosi bianconeri gli imputano un mercato non all’altezza delle ambizioni della Juventus che punta a confermarsi in Italia e ad imporsi in Europa. Tante le scelte finite sotto accusa e che sin qui non hanno convinto. A non convincere è… continua a leggere sul sito di riferimento