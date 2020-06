Juve, Cuadrado: “Grande amarezza ma pensiamo a rifarci. Ho parlato con Ronaldo”

Il Napoli ha vinto la Coppa Italia battendo la Juventus ai rigori, per 4-2. Juan Cuadrado, esterno dei bianconeri, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, commentando la sconfitta odierna della sua squadra. Ecco le sue dichiarazioni. Come hai visto la gara? “Siamo usciti dal campo con quella voglia e quella convizione di vincere la partita, il Napoli si è difeso bene, a volte era difficile trovare spazio per andare al tiro. Dobbiamo guardare avanti, è già successo. Pensare a campionato e… continua a leggere sul sito di riferimento