Juve, domino dei difensori: Rugani coinvolto, la nuova decisione può sconvolgerlo

​Strano il destino per Daniele Rugani. La ​Juve gli ha rinnovato il contratto fino al 2024, il difensore in estate è stato ad un passo dalla Roma (che poi ha improvvisamente virato su Smalling). Soltanto tre presenze per lui, finora, e il posto in lista Champions che rischia di saltare in vista del recupero di ​Chiellini. Il difensore infatti potrebbe diventare presto un nuovo 'caso ​Emre Can'. Il centrocampista tedesco è stato tagliato dalla lista Champions e le sue prestazioni in campionato…