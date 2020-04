Juve-Dybala: quale futuro? La decisione e il piano del club sulla Joya

​​Paulo Dybala fa sempre discutere. Negli ultimi giorni il dibattito si è spostato sulle parole di Beppe Bergomi: “Non è un fuoriclasse e nemmeno un campionato, è un ottimo giocatore”. Apriti cielo! La Joya ha disputato una grande stagione sin qui, aiutando in diverse circostanze la ​Juventus. Il contratto dell’argentino scadrà nel 2022 e la Juventus è a lavoro per prolungare l’accordo con il suo numero 10. Sì perché l’idea bianconera è quella di rinnovare il contratto di Dybala per il… continua a leggere sul sito di riferimento