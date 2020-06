Juve e Roma, maxi operazione di mercato. Non solo Zaniolo, tre nomi nuovi nelle trattative

Juventus e Roma a caccia di scambi e dell’operazione giusta per sistemare i bilanci. Fabio Paratici, uomo mercato bianconero, non perde di vista la Roma. Dopo lo scambio Pellegrini-Spinazzola, i due club potrebbero trovare la chiave giusta per chiudere altri affari insieme. Secondo Tuttosport, uno dei primi incontri di mercato della Juve, a meno di cambi di programma, dovrebbe essere con la Roma, e già questa settimana. La nuova fase dell’Italia coincide anche con il primo conto alla rovescia… continua a leggere sul sito di riferimento