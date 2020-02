​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! ​Juve in crisi? Maurizio Sarri rischia il posto? Primi scricchiolii sulla panchina del tecnico toscano. Questo sembra essere, sin qui, il momento più difficile per l’allenatore arrivato in estate dopo l’esperienza al Chelsea. Non tutti all’interno dello spogliatoio sarebbero contenti della gestione di Maurizio Sarri. Il presidente Andrea Agnelli è intervenuto e sta…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Juve, frizioni tra Sarri e i giocatori: Paratici incontra due senatori. I dettagli proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento