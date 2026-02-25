mercoledì, 25 Febbraio , 26

Juve-Galatasaray, assurda espulsione per Kelly e proteste bianconere. Cos'è successo in Champions
Juve-Galatasaray, assurda espulsione per Kelly e proteste bianconere. Cos'è successo in Champions

(Adnkronos) – Si mette in salita la strada verso gli ottavi di Champions League per la Juventus, contro il Galatasaray. Dopo il ko per 5-2 all’andata, i bianconeri sono in vantaggio 1-0 allo Stadium, ma all’inizio della ripresa la squadra di Spalletti è rimasta in dieci per l’espulsione di Kelly. Il difensore ha rimediato il secondo giallo della sua gara dopo uno scontro in mezzo al campo con Yilmaz, tra le proteste dei padroni di casa. 

Dopo qualche secondo, l’arbitro Pinheiro ha deciso di rivedere l’episodio al Var, estraendo il rosso diretto al termine del check
. Un provvedimento apparso esagerato per l’entità moderata del contatto (un pestone, involontario), accolto dai fischi copiosi dello Stadium. Kelly ha protestato in maniera vigorosa per l’assurda espulsione, prima di essere accompagnato dallo staff fuori dal campo. 

