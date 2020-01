Juve, Graziani: “Ramsey e Rabiot bocciati. Kulusevski? Girano troppi soldi, cifre gonfiate”

​Ciccio Graziani, ex calciatore e allenatore, ha parlato del momento della ​Juve, tra campo e mercato. Graziani ha bocciato due acquisti estivi bianconeri, ovvero Ramsey e Rabiot, e ha detto la sua anche sul recente colpo di mercato Kulusevski, arrivato per 35 milioni più 9 di bonus (ma resterà in prestito al Parma fino a giugno). Chi mi ha deluso nella Juve? “Ramsey e Rabiot non hanno aggiunto nulla, devono adattarsi di più, ora leggo che la Juve sta dando via ​Can per Paredes. I bianconeri… continua a leggere sul sito di riferimento