Juve, Higuain al River come Tevez al Boca. Adani: “Questi i migliori talenti per i bianconeri”

Gonzalo Higuain è tornato in Italia dopo oltre 2 mesi trascorsi in Argentina accanto alla madre malata. Il giocatore della Juve ha usufruito di alcuni giorni di permesso extra e ora è a Torino dove dovrà svolgere altri 14 giorni di quaratena. River Plate v Deportivo Binacional – Copa CONMEBOL Libertadores 2020 Il futuro del Pipita però è tutto da scrivere. Il centravanti, a fine stagione, potrebbe tornare in Argentina, in maniera definitiva. La Juve deve venderlo per 18 milioni di euro per non… continua a leggere sul sito di riferimento