Juve, i convocati di Sarri per il Lione: la decisione su Higuain, Douglas Costa, Pjanic e Khedira

E’ tempo di Champions League, è tempo di Lione per la ​Juventus di Maurizio Sarri. Dopo aver dominato il proprio girone di Champions e dopo aver conquistato la qualificazione con due turni d’anticipo, i bianconeri si preparano ad affrontare i francesi del Lione nell’andata degli ottavi di finale ​di Champions League. Un match importante per la Juventus che non ha mai nascosto le proprie ambizioni europee. Il club bianconero punta a vincere la Champions e Sarri potrà contare su quasi l’intera… continua a leggere sul sito di riferimento