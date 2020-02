Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus della Serie A! La Juventus si rituffa sul campionato, dove per la 22esima giornata, all”Allianz Stadium” arriverà la rinnovata Fiorentina di Beppe Iachini, reduce dall’eliminazione patita in Coppa Italia contro l’Inter. Per la gara delle 12.30 di domenica Maurizio Sarri ha convocato 20 giocatori. Out gli assenti di lungo corso Giorgio Chiellini, Sami Khedira ​(ma entrambi sulla via…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Juve, i convocati di Sarri per la Fiorentina: sciolti i dubbi legati a Pjanic e De Sciglio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento