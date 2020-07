Juve, i convocati per il match Scudetto con la Sampdoria: le decisioni su Higuain, Pjanic e Chiellini

La Juventus ha in mano un altro match ball scudetto, il secondo consecutivo. A tre giornate dal termine, i bianconeri per vincere il titolo devono portare a casa 3 punti. Dopo il ko nel finale contro l’Udinese, la Juve affronta la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri. Maurizio Sarri ritrova Gonzalo Higuain. Il Pipita, assente a Udine per un problema alla schiena, si è allenato con il gruppo e farà parte della spedizione juventina per la gara con la Samp, all’Allianz Stadium. Presente anche… continua a leggere sul sito di riferimento