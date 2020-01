Juve, i convocati per la sfida contro il Napoli: le scelte di Sarri, spiccano tre assenze

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! Giorno di viglia per la ​Juventus, i bianconeri affronteranno domani sera il Napoli al San Paolo. Gara delicata ed importante da entrambe le parti: la Vecchia Signora vuole continuare ad allungare in classifica, dove ora si trova a più 4 dall’Inter dell’ex Conte, mentre gli azzurri vogliono ritornare alla vittoria, i tre punti non sono infatti ancora arrivati in… continua a leggere sul sito di riferimento