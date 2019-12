Juve, i convocati per la Supercoppa: arriva la decisione su Alex Sandro e Szczesny. C’è Chiellini

Supercoppa Italiana che si avvicina. La ​Juventus affronterà la Lazio domenica alle 17.45 ore italiane, a Riad, in Arabia Saudita, e Maurizio Sarri, allenatore della formazione bianconera, recupera Wojciech Szczesny e ​Alex Sandro: i due sono stati inseriti nell’elenco dei convocati per il match di domenica. Ancora assenti Sami Khedira e ​​Mario Mandzukic. Out anche Mattia Perin che nelle ultime sfide era tornato nell’elenco dei convocati, per rimpiazzare, almeno a livello numerico, il… continua a leggere sul sito di riferimento