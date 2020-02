​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! La ​Juve esce sconfitta dal Bentegodi: non basta ai bianconeri la rete del solito Cristiano Ronaldo a battere il sorprendente Verona di Juric, che ribalta la partita nel finale. Per la Vecchia Signora si tratta della seconda sconfitta nelle ultime tre partite disputate, addirittura la terza nelle ultime cinque trasferte. La squadra di Maurizio Sarri balla in difesa:…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Juve, il confronto Sarri-Allegri è impietoso: la difesa dei bianconeri è un disastro proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento