Juve, il nuovo terzino arriva dal Lione? E’ sfida con la Roma: lo manda Raiola

​La ​Juventus va a caccia di nuovi terzini in Francia? Il club bianconero avrebbe messo nel mirino Kenny Tete, terzino olandese classe 1995, gestito da Mino Raiola e attualmente in forza all’Olympique Lione. Secondo quanto riferito da Sportitalia, il giocatore potrebbe lasciare la Francia nelle prossime settimane. Il giocatore, che potrebbe sfidare la Juventus in Champions League, potrebbe cambiare maglia e sfidare il Lione agli ottavi di Champions League. Kenny Tete, terzino scuola Ajax,… continua a leggere sul sito di riferimento