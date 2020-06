Juve, il retroscena: era tutto fatto per Kurzawa. L’affare è saltato per un no e ora Sarri è in emergenza

Momento non semplice in casa Juventus. Tante le critiche, tanti i retroscena che emergono. Sulle pagine del Corriere Torino ad esempio si parla di un retroscena di calciomercato che risale allo scorso gennaio. La Juventus ora sarà costretta a rinunciare ad Alex Sandro per circa un mese di tempo. Il giocatore, colpito da una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale, era uno degli intoccabili di Sarri ma, si sa, piove sempre sul bagnato. Bayer Leverkusen v Juventus – UEFA… continua a leggere sul sito di riferimento