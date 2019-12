Juve, il rinnovo di Matuidi è ancora in bilico: appuntamento con Raiola per decidere il futuro

​Il futuro di Blaise Matuidi sarà ancora alla ​Juventus? Il centrocampista francese, indispensabile per Allegri e anche Maurizio Sarri, ha il contratto in scadenza a giugno e presto la società bianconera dovrà affrontare il tema relativo al suo contratto. Matuidi sembrava in uscita in estate ma Maurizio Sarri se ne è innamorato dopo pochi allenamenti, ritenendolo imprescindibile. Il centrocampista ex PSG è rimasto alla Juventus ma ha ancora pochi mesi di contratto e per questo Paratici diverse… continua a leggere sul sito di riferimento