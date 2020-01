Juve in pressing su Donnarumma ma Gigio e Raiola sparano alto: chiesto maxi-ingaggio

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus, del Milan edella Serie A! ​Gianluigi Donnarumma ha ancora un anno e mezzo di contratto con il ​Milan. Il portiere classe ’99 è finito nel mirino della ​Juventus, che continua a osservare la situazione dell’estremo difensore rossonero. Donnarumma potrebbe andare via a fine stagione. Al momento il portiere non ha firmato il rinnovo con il Milan, Mino Raiola non sembra essere propenso… continua a leggere sul sito di riferimento