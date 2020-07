Juve-Inter, lotta anche per l’eventuale tecnico del futuro: Marotta e Paratici guardano in Premier League

Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham, vuole tornare in pista. Il tecnico argentino ma di origini italiane è finito nel mirino di Inter e Juventus, pronte a puntare su di lui qualora le cose dovessero andare male con i rispetti allenatori. Antonio Conte ha altri due anni di contratto con l’Inter, così come Sarri alla Juventus, ma i due club potrebbero cambiare tecnico. Conte è saldo sulla sua panchina ma gli screzi con il club potrebbero anche portarlo su altri lidi. Gimnasia y… continua a leggere sul sito di riferimento