Juve, Kulusevski è già un rebus: le tre strade per il futuro dello svedese

​La ​Juventus ha investito 44 milioni di euro per ingaggiare Dejan Kulusevski, giocatore numero 44 del Parma ma di proprietà dell’Atalanta. Il centrocampista svedese classe 2000, autore di una buona prima parte di stagione, ha lasciato intravedere il suo talento a Parma ed è stato lasciato in prestito ai ducali. I prestiti sono un rebus in questa stagione perché termineranno ufficialmente il 30 giugno, dunque dal 1° luglio Kulusevski sarà ufficialmente della Juve. Cosa accadrà se la stagione… continua a leggere sul sito di riferimento