Juve, la bordata ad Arthur: “Forse non l’hanno mai visto giocare: non ha fatto nulla!”

Arthur Melo, centrocampista classe 1996 del Barcellona, potrebbe approdare in Italia, alla Juventus. Il brasiliano potrebbe essere inserito in uno scambio con Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio ma il giocatore non vorrebbe partire. Real Madrid CF v FC Barcelona – La Liga Arthur Melo infatti vorrebbe dimostrare il suo valore con la maglia del Barcellona ma nelle ultime ore è arrivata una stoccata da Luisito Suarez, ex centrocampista di Inter e Barcellona, Pallone d’Oro nel 1960, unico pallone… continua a leggere sul sito di riferimento