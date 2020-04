Juve, la lista di Paratici per il centrocampo: mirino puntato su tre obiettivi

La ​Juventus ha un chiaro obiettivo in vista della prossima stagione: rinforzare il centrocampo. I grandi cambiamenti sono previsti in attacco ma soprattutto nella zona nevralgica del campo, dove saranno molti gli investimenti, in entrata ma anche in uscita. Secondo Gianluca Di Marzio, la Juve ha tre obiettivi nel mirino: ​Paul Pogba del Manchester United (si tratterebbe di un ritorno), Sandro Tonali del Brescia e Gaetano Castrovilli della Fiorentina.​ L’esperto di calciomercato di Sky ha… continua a leggere sul sito di riferimento