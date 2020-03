Juve, la sosta forzata giova a Demiral: il difensore può rientrare per il finale

​Lo slittamento dei campionati di un paio di mesi potrebbe portare anche buone notizie, specie agli infortunati. Il difensore della ​Juventus Merih Demiral, ad esempio, sperava di rientrare a fine maggio-giugno, dopo il ko al crociato, per rispondere presente alla chiamata della Nazionale turca in vista degli Europei. Il centrale è fermo da quel maledetto 12 gennaio 2020, quando, dopo il gol realizzato alla Roma, è stato costretto ad alzare bandiera bianca, per il problema al crociato. Poi la… continua a leggere sul sito di riferimento