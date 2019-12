Juve – Lazio 1-3, le pagelle dei biancocelesti: Lulic devastante, Lazzarri è un treno!

​La Lazio di Simone Inzaghi fa festa in Arabia Saudita. I biancocelesti trionfano in Supercoppa. STRAKOSHA 6 – Non ha colpe sul goal della Juventus, mostra una certa sicurezza nelle rare volte in cui viene chiamato in causa. FELIPE LUIZ 6.5 – Prova più che sufficiente quella del centrale della Lazio. Se la cava egregiamente contro i pericolosi attaccanti della Juventus. ACERBI 6.5 – Gioca con la consueta personalità. Qualche intervento rude, ma necessario per contenere l’attacco bianconero. … continua a leggere sul sito di riferimento