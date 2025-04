juve-lecce-2-1,-vittoria-bianconera-con-gol-di-koopmeiners-e-yildiz

(Adnkronos) – La Juventus batte il Lecce 2-1 nel match valido per la 32esima giornata della Serie A. I bianconeri si impongono con i gol di Koopmeiners e Yildiz. Nel finale i salentini accorciano le distanze con Baschirotto. Il successo consente alla formazione allenata da Tudor di salire a 59 punti e conquistare provvisoriamente il terzo posto solitario in classifica. Il Lecce rimane a quota 26 e rischia di essere risucchiato nella zona retrocessione.

La partita si sblocca dopo soli 97″: palla in verticale di Vlahovic sulla sinistra dell’area per Koopmeiners, mancino in diagonale che supera Falcone. Al 5′ replica dei salentini: Krstovic aggancia sui 20 metri, leggermente decentrato sulla sinistra, immediato il destro basso e palla che colpisce in pieno il palo. Al 7′ Vlahovic riceve un involontario errore in disimpegno della difesa del Lecce e può calciare tutto solo dentro l’area, da posizione centralissima ma spedisce alto. Dopo 11 minuti la prima sostituzione, con Tiago Gabriel, all’esordio in Serie A, che entra al posto dell’infortunato Jean. Al 20′ la squadra di casa attacca sulla sinistra, poi palla al centro verso Vlahovic che può calciare da ottima posizione in area, Tiago Gabriel mura il suo tiro e salva i suoi.

Alla mezz’ora Lecce insidioso direttamente su rilancio lungo di Falcone: Krstovic prova a guadagnare posizione su Veiga per poi lanciarsi solo contro Di Gregorio. Contatto tra i due: Zufferli fischia fallo all’attaccante degli ospiti. Al 33′ arriva il raddoppio bianconero. Thuram lavora palla e scambia con Yildiz sul centro sinistra del campo, poi serve Vlahovic appena dentro l’area. Il serbo, spalle alla porta, serve il 19enne turco che batte Falcone con un tiro dal limite dell’area. Al 37′ Kelly arriva al tiro col mancino dalla sinistra dell’area. Falcone para e poi riesce anche a salvare in uscita bassa sul tentativo di tap-in di Vlahovic da due passi.

Giampaolo effettua due cambi nell’intervallo: Rebic e Sala prendono il posto di Krstovic e Gallo. Al 7′ giallo per Morente che stende Gonzalez in ripartenza. All’11 quarto cambio per il Lecce con N’Dri per Pierotti. Al quarto d’ora Vlahovic sfiora il terzo assist, cross basso e teso dalla sinistra al centro dell’area ma è leggermente lungo per Koopmeiners. Al 17′ McKennie si perde Danilo Veiga alle proprie spalle, il giocatore del Lecce mette un cross a centro area, la difesa di casa è in affanno ma alla fine Di Gregorio riesce a salvare.

Al 22′ triplo cambio per Tudor: dentro Kolo Muani, Cambiaso e Weah per Vlahovic, Koopmeiners, McKennie. Per l’olandese, che si infila direttamente nello spogliatoio, c’è qualche problema fisico. Alla mezz’ora entra Conceicao al posto di Gonzalez, mentre Giampaolo termina i cambi con Helgason per Danilo Veiga. Al 39′ grave errore di Thuram che perde palla al limite e la regala a Rebic tutto solo contro Di Gregorio. Il portiere della Juve è rapidissimo nell’uscita e sventa il pericolo.

Al 42′ il Lecce accorcia le distanze. Punizione dalla tre quarti di destra di Helgason e stacco di Baschirotto a centro area: palla che colpisce il palo e si infila in rete. Al 44′ Tudor si copre con Savona al posto di Yildiz. Minuti finali in apprensione per i bianconeri ma il risultato non cambia più.